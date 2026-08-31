Kısa mesafe yüzünden tartıştığı 3 kişilik aileyi darp eden taksici ile arkadaşı yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da kısa mesafe nedeniyle tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi çağırdığı arkadaşı ile birlikte darp eden taksici ile arkadaşı yakalandı.
Şehir dışından otobüsle Büyük İstanbul Otogarı'na gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksi tutmak istedi.
Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S. ile olaya karışan arkadaşını gözaltına aldı.