Kısa çalışma ödeneği yattı mı? | Kısa çalışma ödeneği nereye yatacak?

Koronavirüsün ekonomiyi olumsuz etkilememesi açısından pek çok tedbir alındı. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneği. İşte, detaylar.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneğine kimler başvuru yapabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneği başvurularının nereden yapılacağı da merak konusu. Yapılan açıklamada İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

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Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenecek. Ödemeler her ayın 5’inde gerçekleşecek.

Kısa çalışma ödeneği nereye yatacak?

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşında olduğu gibi PTT'den kimlik beyanı ile teslim alınabilecek. PTT'ye gitmeden internet üzerinden beyan edilen İBAN bilgilerine ödeme yatırılabiliyor.

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