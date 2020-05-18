Kısa çalışma ödeneği uzatılsın talepleri artıyor

Coronavirüsle mücadele kapsamında çıkarılan ve 3 ay süre ile uygulanmasına karar verilen Kısa Çalışma Ödeneği’nde sürenin uzatılması talep ediliyor.

Ortak beklenti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan ortak açıklamada istihdamın korunmasının ortak gaye olduğu vurgulanarak, bu çerçevede Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması talep edildi. “Tüm çalışanların Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanması sağlanmalı” görüşü dile getirilen ortak açıklamada, “Açıklanan ilk pakette 3 ay süre ile uygulanmasına karar verilen Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına bazı sektörlerde mağduriyetin olmaması amacıyla salgının olumsuz etkilerinin süreceği öngörülen yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek 2020 yıl sonuna kadar imkan verilmeli” denildi.

Avdagiç: 3 ay daha uzatılmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise “Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran’dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Çalışanın günlük kazancının yüzde 60’ını karşılayan Kısa Çalışma Ödeneği’nin, geçen yaklaşık iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatladığını ifade eden Avdagiç, “Kısa çalışma başvuru süresinin hazirandan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır” görüşünü dile getirdi.