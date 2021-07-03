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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi döneminde işverenlere ve işçiye destek olmak amacıyla çıkarılan kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'da sona ereceği açıklanmıştı. Vatandaşlar "Kısa çalışma ödeneği bitti mi?" , "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, bitti mi 2021? Temmuz ayında Kısa Çalışma Ödeneği ödenecek mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-07-03 00:52:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi nedeniyle devlet tarafından istihdamı korumak amacıyla binlerce şirkete verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili son dakika gelişmeler gündemde. Kısa Çalışma Ödeneği süresi ne zamana kadar sürecek?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı ve normalleşme dönemine geçildi. Koronavirüs döneminde kapanmak zorunda kalan tüm işletmelerin (nargile kafeler hariç) faaliyetine devam edeceği bilgisi aktarıldı. Sokağa çıkma yasakları temmuz ayında uygulanmayacak.

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