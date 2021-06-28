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Eğitim Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Eğitim

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği son tarih için geri sayım başladı. Haziran ayının son günlerinde ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar bu kapsamda “Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 23:43:00 -
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneğinin son ayı için 2021 haziran ayı işaret edilmişti. Ay sonunun yaklaşmasıyla birlikte kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. İşveren kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini umuyor. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kovid-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek.

Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara temmuz ayında son kez ödeme yapılacak.

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