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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı KÇÖ hangi gün yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı KÇÖ hangi gün yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile ilgili detaylar açıklandı. Yapılan açıklamada 2021 Şubat Kısa Çalışma Ödeneği ödeme günü belli oldu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı KÇÖ hangi gün yatacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-02 19:13:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı KÇÖ hangi gün yatacak?

Pandemi döneminde ekonomik olarak devlet tarafından vatandaşlara belirli isimler adı altına ödemeler yapılıyor. Kısa çalışmada olan iş yerlerinin çalışanlarına ödenen KÇÖ’nün ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplara yatırılma tarihini açıkladı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı KÇÖ hangi gün yatacak?

Şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği 5 Mart Cuma günü hesaplara yatırılacak. Aynı gün işsizlik maaşı da ödenecek.

 

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