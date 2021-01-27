Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi? Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatı hesaplama

Koronavirüs salgını döneminde devlet tarafından sağlanan destekler arasında yer alan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor. Hürriyet’ten Noyan Doğan Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatı hesaplamasını etkiler mi? sorusuna cevap verdi. Peki kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi? Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatı hesaplamasını etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi?

‘Çalıştığım şirket 2 ay kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdı ve kalan tutarını banka kanalı ile hesabıma yatıracak. Brüt maaşımda değişiklik olur mu, tazminatımı hangi maaş üzerinden alacağım?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi: “İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin, çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok. Ancak çoğunluk görüş, kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacağı yönünde. Kısa çalışma ödeneği brüt maaşınızı etkiler.”

Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.