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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? KSÖ ne zamana kadar yatacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? KSÖ ne zamana kadar yatacak?

Kısa çalışma ödeneği son tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle devlet işveren ve çalışanlara yönelik pek çok destek sağlıyor. Bunlardan biri de iş yerleri için verilen kısa çalışma ödeneği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada KSÖ'nün uzatıldığını müjdelemişti. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona erecek? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:05:00 -
Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? KSÖ ne zamana kadar yatacak?

Kısmi kapanma sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Konu hakkında geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli bir açıklama yapmıştı. Kısa çalışma ödeneğinin üç ay süreyle uzatıldığına ilişkin karar ise 23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı? KSÖ ne zamana kadar yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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