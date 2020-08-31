Kısa çalışma ödeneği için yeni karar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır." diyerek müjdeyi verdi.

Kısa Çalışma Ödeneği

Koronavirüs nedeniyle çıkarılan kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde PTT Bank aracılığı ile verilmektedir.