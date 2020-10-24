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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021’e kadar
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021’e kadar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 30 maddesi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:06:00 -
Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021’e kadar

Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların, en son çalıştıkları iş yerlerinde fiilen çalıştırılmaları halinde işverene günlük 44.15 lira destek verilecek. İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan döneme ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalıdan, fiilen çalıştırdıkları için günlük 44.15 lira, ücretsiz izne ayırdıkları için günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği sağlanacak.

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