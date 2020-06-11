Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için 450 gün prim ve son 60 gün hizmet akdi ile çalışma koşulunu yerine getiriyorsanız kısa çalışma ödeneği alma şartı aranmakta. İşsizlik maaşında ise eskiden olduğu gibi son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu aranacak.

Kısa çalışma ödeneği alan geç mi emekli olur?

Kısa çalışma ödeneği süresince (3 ay) emeklilik primleri yatırılmayacaktır. Yani, kısa çalışma süresince işyerinde haftalık 45 saat olarak kısa çalışmadan yararlanıldı ise bu durumda (ilk hafta yarım ücret hariç) emeklilik primi yatmayacaktır.

Eğer 15 saat veya 30 saat gibi eksik sürelerde çalışma yapılıyorsa bu durumda çalışılan süreler için emeklilik dâhil sigorta primleri yatırılacak, ancak çalışılmayan (kısa çalışma kapsamındaki) süreler için emeklilik primi İŞKUR tarafından yatırılmayacaktır.

Kısa çalışma sırasında sigorta primi ödeniyor mu?

Kısa çalışma yapılan dönemde malullük, yaşlılık, ölüm aylığına ilişkin uzun vadeli sigorta primi yatırılmaz. Sadece çalıştığınız 20 günlük sürenin primi yatırılır. Bu prim gününüzde eksiklik anlamına gelir ancak emeklilik için prim günü eksiğiniz bulunmuyorsa, ya da emeklilik tarihine uzun zaman var ise önemli bir sorun teşkil etmez.