“Kısa çalışma firmaları dövize karşı koruma çemberine aldı”

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Firmaları dönemsel şoklara karşı güçlendirip, döviz dalgalanması gibi nedenlerle işten çıkarmalara karşı hem şirketleri hem çalışanlara koruma halesi getirmiştir” dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te gerçekleştirdiği değişikliği değerlendirdi.

Şekib Avdagiç, son yönetmelik değişikliğinin çalışan kesiminin gelirini, işletmelerin ise nitelikli iş gücünü kaybetmemeleri için önemli bir destek olduğunu kaydetti.

Avdagiç, “Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce de mevcuttu ama genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep, açık şekilde tanımlandı. Artık son yaşadığımız kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsama alındı. Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilecek” diye konuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yönetmelik değişikliğiyle son aylarda döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle firmaların faaliyetlerini durdurup, işten çıkarma yoluna gitmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

“Tüm değer zinciri olumlu etkilenecek”

Avdagiç, şunları söyledi: “Düzenlenen yönetmelikle Kısa Çalışma Ödeneği’nde yeni bir dönem başlamış oldu. Dışsal nedenlerle oluşan zorlayıcı dönemler, yapılan değişiklikle daha kolay aşılabilecek. Bu, firmanın ilişkili olduğu tüm değer zincirini olumlu etkileyecek bir düzenleme. Çünkü zor durumda olan firma, nitelikli işgücünü kaybetmemenin yanı sıra işçi çıkarmanın ağır maliyetiyle de karşı karşıya kalmayacak. Bu durum, firmanın ilişki içinde olduğu tedarikçisinden alacaklısına kadar tüm taraflara ve sonunda ekonomiye yansıyacak. Firmalarımızı, artacak talebe de hazırlıklı tutacak.

Bununla birlikte, ilerleyen süreçte Kısa Çalışma Ödeneği’ndeki 3 aylık süre kısıtlamasının daha da yükseltilebileceğini umuyoruz. 3 ay olan ödenek süresinin, sıkıntılı firmaların daha iyi toparlayabilmesi için 6 ay şeklinde belirlenmesi daha da rahatlatıcı olacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a bu yönetmelik değişikliği ve gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyoruz.”

“MÜSİAD EXPO bir küresel vizyonun adıdır”

Bir avuç insan tarafından kurulan MÜSİAD, Türkiye’de inançları ve gelenekleriyle bütünleşmiş bir şekilde ticaret yapmak isteyen insanlara, ihtiyacı olan öz güveni aşılamıştır. MÜSİAD’ı kuran, büyüten, Türkiye’nin göz bebeği bir iş örgütü haline getiren bu temeldir.

MÜSİAD’ı kurduğumuz yıllarda yerli bir kalkınma atağını başlatabilmek için gece yarılarına kadar süren çabaları anımsıyorum. Eşit olmayan şartlar ve kısmen de baskı dolu yıllar içinde yılmadan çalışan insanların samimiyetini özlemle yad ediyorum. Bugün 17’ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO bir küresel vizyonun adıdır.

Bu yüzden ben MÜSİAD EXPO’yu, düşüncenin de harekete geçtiği ‘kalkış pisti’ olarak görüyorum. Yine bu sebepten ‘Meselemiz Türkiye’ temasının bu derdi en iyi yansıtan bir yaklaşımın tezahürü olduğuna inanıyorum. MÜSİAD EXPO’nun Türkiye ekonomisine büyüme yolunda ışık tutacak projeler için bir sıçrama tahtası olmasını temenni ediyorum.



