Kısa çalışma ödeneği prim borçları nasıl ödenir? Pandemi süresince devlet tarafından iş yeri olumsuz etkilenen çalışanlara sağlanan kısa çalışma süresi de merak edilen konular arasında. Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar. Peki Kısa çalışma dönemindeki eksik prim günler nasıl ödenecek?

Kısa çalışma dönemindeki eksik prim nasıl önedir?

Kısa çalışma dönemindeki eksik prim günleri ödeyebilir miyim? Kısa çalışma döneminde eksik prim nasıl yatırılır? Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz. Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.