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Yerel

Kış uykusundan uyanan Boz ayılar dere yatağına indi

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde çekilen görüntüde, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan ayılar dere yatağında yiyecek arıyor.

2020-04-25 08:03:31 -
Kış uykusundan uyanan Boz ayılar dere yatağına indi

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde çekilen görüntüde, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan ayılar dere yatağında yiyecek arıyor.


El değmemiş doğası ve yaban hayatıyla ön plana çıkan Ardahan’ın Göle ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle birlikte boz ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı. İlçeye bağlı Budaklı köyü mevkisinde yer alan dere yatağında anne boz ayı ve yavrularının yiyecek araması kameralara yansıdı.


Öner Açıkyıldız tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde toplamda 8 adet olan anne ve yavru boz ayılar, dere yatağında yiyecek arıyor.

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