İçeride daha uzun zaman geçirdiğimiz kış aylarında evler kolayca dağılır, karışır ve kirlenir. Eğer içinden çıkılmaz bir hal almasını istemiyorsanız baharı beklemenize gerek yok. İşe kıştan başlayarak yükünüzü de hafifletebilirsiniz.

Kış temizliği nasıl yapılır?

Perde ya da halı gibi eşyalar için halı yıkamacı ya da kuru temizleyiciden destek alacaksanız öncelikle onları vererek temizliğe başlayın.

Salon ve oturma odalarındaki halıları, mobilyaları halının tamamını süpürmenize olanak sağlayacak şekilde çektikten sonra elektrik süpürgesiyle süpürün. Ahşap, parke zemin temizliği için zeminin yapısına uygun olan ürünü seçtiğinizden emin olun.

Dolapların düzenlenmesi; Dolaplar ağzına kadar doluyken hangi kıyafetleri kullanacağınıza hemen karar vermelisiniz kullanacağınız kıyafetleri yıkayarak düzgünce dolaba yerleştirerek işe başlayabilirsiniz.

Yazlık kıyafetlerinizi kaldırıp ortada dolaşarak dikkatinizi dağıtmasını engellemelisiniz.Aynı zamanda alanda açmış olursunuz.

Mutfağınızı düzeni tutmaya ve her gün mutlaka temizliğini yapmaya özen gösteriniz.Tezgahın üzerinde çok fazla eşya barındırmayın bu hem temizliğin zor olmasını sağlar hemde mutfağınızın karışık görünmesine neden olur.

Koltuk, minder gibi kumaş yüzeylerin tozlarını önce elektrik süpürgesiyle alın. Minderlerin yıkanabilir özellikte olan kılıflarını çamaşır makinesinde yıkayın. Koltukları özel koltuk şampuanı ile silerek temizleyin. Yatak odalarındaki yatak örtüsü ve yastık kılıfı gibi malzemeleri çamaşır makinesinde yıkayın. Kışlık yorgan, battaniye gibi ürünleri kullanmadan önce havalandırın.

Mutfakta ocağın ızgarasını kaldırarak tüm lekeleri çıkaracak şekilde ocağın üstünü silin. Aynı şekilde fırının içindeki tel ve tepsileri boşaltarak içini temizleyin. Çıkardığınız tepsi ve telleri de yağ lekeleri varsa onun için özel yağ çözücü ürünlerle ve bulaşık deterjanıyla ılık suda yıkayın. Buzdolabı ve derin dondurucuyu boşaltın. Boş buzdolabını önce silin, sonra kuru bir bezle toz kalmayacak şekilde tüm gözlerini kurulayın. Derin dondurucuyu buzdolabının fişini çektikten sonra temizleyin. Mutfak evyesini mutfağa özel dezenfektanlarla yağ ve kirlerden ovarak temizleyin.

Baharat, konsererveler kontrol edilmeli bozulmuş olanları atın,balkonda bir dolabınız varsa buzdolabı yerine konserveleri balkonda koruyabilirsiniz.Böylelikle evin içinde alan açmış olacaksınız.

Banyonuzun temizliğini her banyodan sonra yapınız böylelikle sürekli temiz bir banyonuz olacaktır .Duş kabini camlarını banyodan sonra hemen silebilirsiniz,duş kabini camlarında kullanacağınız özel kayganlaştırıcılar da kullanabilirsiniz böylelikle duş aldıktan sonra su duş kabini camlarından süzülüp gidecektir.

Evlerin en nadir uğranan noktalarından kilerleri temizlemek için kış temizliği iyi bir fırsat. Kalabalık bir kileriniz varsa, işe yanınıza büyük bir çöp torbasını alıp bütün gıda malzemelerinin son kullanma tarihlerini kontrol ederek başlayabilirsiniz. Malzemeleri gruplandırarak yerleştirerek kiler alanını da ferahlatabilirsiniz.

Banyo temizliğine çöp kovalarını boşaltarak başlayabilirsiniz. Zemini sildikten sonra klozet, musluk ve duş teknesi/küveti özel dezenfektan temizleyicilerle temizleyin. Paslı ve kirli yüzeyler için özel ürünler kullanabilirsiniz. Fayans, varsa duşakabin camları ve son olarak da aynaları silerek banyo temizliğini sonlandırın.