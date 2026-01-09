  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Almanya'da patlama! Ölüler var

Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Sağlık Kış tehlikesi kapıda! Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat
Sağlık

Kış tehlikesi kapıda! Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kış tehlikesi kapıda! Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat

Erzincan’da havaların soğumasıyla birlikte uzmanlar, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, düzenli baca temizliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Erzincan’da kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar da arttı. Uzmanlar, odun, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı zehirlenmelerin büyük oranda baca temizliğiyle önlenebileceğine dikkat çekti.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgilendirmede bulunan uzmanlar, zamanında temizlenmeyen ve bakımı yapılmayan bacaların kurum ve is biriktirerek işlevini kaybettiğini, bunun da zehirli gazların dışarı atılamamasına yol açtığını belirtti. Özellikle alçak basınçlı ve rüzgârlı havalarda bu gazların yaşam alanlarına sızarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiği ifade edildi.

"Temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkarıyor" diyen uzmanlar, karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtilerinin baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı olduğunu; ileri vakalarda ise baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanabildiğini kaydetti.

Zehirlenme şüphesi durumunda yapılması gerekenleri de sıralayan uzmanlar, camların hemen açılarak ortamın havalandırılması, zehirlenen kişilerin temiz havaya çıkarılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.

Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı

Yerel

Sobayı tinerle yakmaya çalışırken kendini yaktı

Odun Sobaları 2027’de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak
Odun Sobaları 2027’de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak

Gündem

Odun Sobaları 2027’de Tarih Oluyor Fiilen devre dışı bırakılacak

Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı

Yerel

Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı

Şemdinli'de soba faciası: Gece yarısı kabusu yaşayan 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
Şemdinli'de soba faciası: Gece yarısı kabusu yaşayan 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yerel

Şemdinli'de soba faciası: Gece yarısı kabusu yaşayan 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23