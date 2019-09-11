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Kış sebzeleri metabolizmayı yavaşlatıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Kuran, kış sebzelerinin metabolizmayı yavaşlattığını belirterek, bu dönemde hazırlanacak olan menülere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
Kış sebzeleri metabolizmayı yavaşlatıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Kuran, kış sebzelerinin metabolizmayı yavaşlattığını belirterek, bu dönemde hazırlanacak olan menülere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Kış sebzelerinin metabolizmayı yavaşlattığını ve bu sebeple kilo alımının görülebildiğini kaydeden Begüm Kuran, “Kış sebzeleri dediğimiz, guatrojenik besin diye de başlıklandırdığımız meyve ve sebzelerimiz var. Bunlar özellikle troid hormonlarında bozukluk yaşayan, hipertroidi, hipotroidi, guatr sorunu olan bireylerde troid fonksiyonlarını bozduğu için metabolizma yavaşlatıcı bir etki gösteriyor. Klinikte gözlemlediğim kadarıyla da normal bireylerde de bu besinler fazla tüketildiğinde, normalde 1 haftada verecekleri olan yağ kilogramı düşüş yaşıyor. Bu besinlerin birtakım kullanım kılavuzları var elbette. Örneğin; haftada 3’ten fazla, yani 60 gram veya bir kepçeden fazla tüketilmemesi gerekiyor. Besinleri biraz açalım. Kara lahana, beyaz lahana, turp, şalgam, brokoli gibi kök sebzeler; tatlı patates, mısır da eklenebilir. Meyvelerden de; şeftali, armut ve çilek. Bunları nasıl tüketeceğiz? Örneğin; pazartesi günü mısır tükettiysek, bir gün ara vereceğiz. Şunu da ekleyelim; yarım mısır tüketeceğiz. Çarşamba günü de bir küçük tatlı tabağı boyutunda çilek tüketebiliriz. Daha sonra yine bir gün ara veriyoruz ve ondan sonra lahanalı bir yemek yapabiliriz ya da bir şalgam suyu içebiliriz. Elbette aynı gün içinde de tüketilebilir fakat biz bunları haftaya yayma taraftarıyız. Eğer bu besinlerin miktarı arttırılırsa da, tabii ki kilo verme yine görülüyor ama kişi haftada 1 kilo vereceğine 300 gram ya da 500 gram verebiliyor. Bu tarz guatrojenik besinlerden zengin bir menü hazırlamamaya özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
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