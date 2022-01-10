Ülkemizde son yıllarda sabit saat uygulaması sürüyor. Kış aylarında ise vatandaşlar zaman zaman ‘Kış saati uygulaması başlayacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman başlar?

Kış saati uygulamasına geçilecek mi ne zaman?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Bakan Dönmez, "Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır" dedi.