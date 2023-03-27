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Dünya ‘Kış saati’ uygulaması iptal! 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor
Dünya

‘Kış saati’ uygulaması iptal! 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:02:00 -
‘Kış saati’ uygulaması iptal! 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor

Tartışmalara sebep olan kış saati uygulaması o ülkede rafa kalktı. 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tartışmaya neden olan "kış saati uygulamasının 1 ay uzatılması" kararının iptal edildiğini ve 48 saat içerisinde "yaz saati"ne geçileceğini duyurdu.

Mikati, kış saati uygulamasının uzatılmasının ardından özellikle Hristiyanlardan gelen tepkiler üzerine, Bakan Kurulu'nu topladı.

Toplantı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mikati, "Kış saati uygulamasının ramazan sonuna kadar uzatılması kararı, ilgili tarafların katılımıyla yapılan yoğun toplantıların ardından alındı ve ramazanda oruç tutanları rahatlatmayı amaçlıyordu."dedi.

Yaz saati uygulamasına geçilmesinin ertelenmesinin "mezhepsel" bir durumla alakalı olmadığını ifade eden ve buna yönelik tepkileri "çirkin" olarak nitelendiren Mikati, gün ışığından faydalanılması ve saatlerin ileriye alınması uygulamasına 48 saat içerisinde geçileceğini belirtti.

Lübnanlılar iki farklı saat dilimi ile karşı karşıya kalmıştı

Lübnan Başbakanı Mikati, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasına 20 Nisan'da geçileceğini duyurmuştu.
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Hükümet, gün ışığından daha fazla faydalanılması için her yıl mart ayında başlatılan uygulamanın ertelenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe göstermemiş ancak bunun ramazan ayı dolayısıyla yapıldığı değerlendirilmişti.

Mikati, daha önce yaptığı açıklamada, kış saati uygulamasının bir ay uzatılması kararının mezhepsel bir yöne çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, gerekçenin tamamen "idari" olduğunu söylemişti.

Lübnan'daki Hristiyan Maruni Kilisesi, konuyla ilgili açıklamasında, yaz saati uygulamasının ertelenmesi kararına uymayacaklarını duyurmuştu.

Kilisenin ardından Hristiyan sivil toplum kuruluşları, okullar ve siyasi partilerden de hükümetin bu kararına uyulmayacağı ve yaz saatine geçileceği yönünde açıklamalar gelmişti.

Tartışmaya neden olan karar nedeniyle Lübnanlılar, iki farklı saat dilimiyle karşı karşıya kalmıştı.

 

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