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Kadın - Aile Kış mevsimiyle birlikte bitki çaylarına rağbet arttı
Kadın - Aile

Kış mevsimiyle birlikte bitki çaylarına rağbet arttı

Yozgat’ta kış mevsimiyle birlikte bitki çaylarına rağbet arttı. Ihlamur çayının İbrahim Saraçoğlu tarafından yapılan tarifini sizlerle paylaştık.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 13:07:48 - 2022-01-12 13:07:47
Kış mevsimiyle birlikte bitki çaylarına rağbet arttı

Yozgat’ta kış mevsimi ile birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar kış çayı, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitkisel çaylara yöneldi.

Kış geldi bitki çaylarına rağbet arttı

Kışın soğuk algınlığından ve gripten korunmak için oldukça fazla tercih edilen kış çayı, ada çayı, kuşburnu ve ıhlamur gibi ürünlere talep artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. Özellikle vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, kuşburnu ve narçiçeği gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Un pazarı esnafı, “Kış mevsimiyle birlikte kış çayları daha çok talep görmeye başladı. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ile birlikte satışlarda oldukça yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlar grip ve soğuk algınlığından korunmak için destek amaçlı bitkisel çaylara yoğunluk gösteriyor. Fakat bu çayları bilinçli kullanmak lazım. Bitki çayları abartmadan karışım şeklinde tüketilmelidir. Ihlamurun kilosu 200 lira, narçiçeğinin kilosu 70 lira, kuşburnunun kilosu 25 lira, kış çayının 200 gramı ise 15 liradan satılıyor ” dedi.

Ihlamur çayının faydaları

  • Terlemeyi teşvik eder
  • Ateş düşürür
  • Öksürüğe iyi gelir
  • Gribe ve nezleye iyi gelir
  • Migren ağrılarını hafifletir
  • Kaygıyı azaltır
  • Stresi azaltır ve rahatlama sağlar
  • İshal tedavisinde kullanılır

Ihlamur çayı nasıl demlenir?

 Ihlamur çayı nasıl demlenir sorusu, İbrahim Saraçoğlu tarafından: “Bir bardak kaynar suya bir tutam ıhlamur çiçeği koyulur ve 1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika demlendikten sonra süzülüp içilir” şeklinde cevaplanıyor.

 

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