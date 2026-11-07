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Aktüel Kış lastiğini takmayınca zirveye teleferikle çıktılar
Aktüel

Kış lastiğini takmayınca zirveye teleferikle çıktılar

Yeniakit Publisher
Hüseyin Veysel Güre Giriş Tarihi:

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Kış lastiğini takmayınca zirveye teleferikle çıktılar

Kocaeli Kartepe'de bin 640 rakımlı zirve kasım ayında karla kaplandı; hava sıcaklığı 0 dereceye düştü, aileler çocuklarıyla sezonun ilk karının keyfini çıkardı.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü zirvede kış lastiğini henüz taktırmayan bazı vatandaşlar teleferiği tercih etti, yolculuk boyunca karla kaplanan ormanları kuş bakışı izledi.

İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de karla kaplanan ağaçlar ve ormanlık alanlar arasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Aileler, çocuklarıyla birlikte sezonun ilk karının keyfini çıkardı.

"Oğlum sürekli 'Ne zaman kar yağacak?' diye soruyordu"

Oğlu Alperen'le zirveye gelen Oğuzhan Tutar, "Oğlumla birlikte bu karı çok bekledik. İlk kar yağışında hemen gelmek istedik" dedi. Oğlunun sürekli "Ne zaman kar yağacak, ne zaman kar yağacak?" diye sorduğunu anlatan Tutar, "Teleferikle çıktık, manzara çok güzeldi. Kış lastiklerimizi henüz takmadığımız için teleferiği tercih ettik" diye konuştu.

Ailesiyle kar sevincini yaşayan Asım Vural, "Hem bizim için hem de çocuğumuz için çok özel bir an. Kasım ayında bunu yaşamak çok güzel" dedi. Karı genellikle aralık ayında gördüklerini belirten Vural, "Bu sene erken yağması bizi mutlu etti" ifadesini kullandı.

Çocuğuyla teleferikle zirveye çıkan Vural, "Yoğunluk yoktu, buna da ayrıca sevindik. Çünkü yoğun sezonlarda genellikle sıra bekleniyor" dedi. Teleferikten çok memnun olduklarını belirten Vural, "Daha önce birkaç kez geldiğimizde bakımdaydı ama bu sefer şansımıza denk geldi. Kış lastiklerimizi henüz taktırmadığımız için araçla çıkmadık. Teleferik bizim için güzel bir avantaj oldu" diye konuştu.

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