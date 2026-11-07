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Spor
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Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.

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Foto - Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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Foto - Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

#3
Foto - Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir.

#4
Foto - Resmi açıklama yapıldı! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."

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