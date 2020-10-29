Hangi araçların kış lastiği takması zorunlu? | Her yıl belli dönemlerde kış lastiği kullanımı zorunlu. Vatandaşlar hangi araçlar için kış lastiğinin zorunlu olduğunu, kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Kış lastiği zorunlu mu? | Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Yük ve yolcu taşıyan araçların her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2020’de başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.

Kış lastiği takmama cezası nedir?

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Vatandaşlar kış lastiği takmama cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz yıl kış lastiği cezası 885 liraydı. Bu yıl ne kadarlık bir ceza uygulanacağı henüz açıklanmadı.

Kış lastiği kullanmanın faydaları nelerdir?

Kış lastiği yola tutunmayı ve kavramayı kolaylaştırır.

Kış lastiği ıslak zeminde aracın kaymasını engeller.

Kış lastikleri sayesinde ıslak ya da kaygan yollar üzerinde fren mesafesini kısaltır.

Kar, buz, çamur ve ıslak zeminlerde kış lastiği güvenliğinizi sağlar.

Kış lastiği fiyatları

Kış lastiği satın almak isteyenler fiyatları araştırıyor. Fiyatlar özellikler ve markalara göre farklılık gösteriyor. 350 liraya da 3 bin liraya da kış lastiği bulunuyor.