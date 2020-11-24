Kış lastiği zorunlu mu? | Hangi araçlar kış lastiği taktırmak zorunda?

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Araç sahipleri kış lastiği uygulamasının ne zaman hangi araçlar için başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

Kış lastiği zorunlu mu? | Kış lastiği cezası ne kadar?

Aralık ayına kısa bir süre kala milyonlarca kişi kış lastiğiyle ilgili olarak aklına takılan sorulara cevap arıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

Kış lastiği cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Hangi araçlar kış lastiği taktırmak zorunda?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.