Kış lastiği uygulaması nedir, kimleri kapsıyor? 2026 Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiği uygulaması yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen düzenleme kapsamında, ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçları kapsayan uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Zorunluluğa uymayan araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası kesilecek. Özel otomobil sahipleri ise ülke genelindeki zorunluluğun dışında tutuluyor. İşte kış lastiği uygulamasına ilişkin merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması, yapılan düzenlemeyle 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasına alındı. Önceki yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren uygulama, yeni takvimle birlikte beş aylık dönemi kapsıyor.

Buna göre 2026-2027 kış sezonunda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 tarihinde başladı ve 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

İl sınırları içerisinde uygulanacak kış lastiği zorunluluğu konusunda valilikler de yetkili. Valilikler, bölgenin iklim ve hava koşullarını dikkate alarak uygulama süresini belirleyebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.

Bu kapsamda başta;

Otobüsler,

Minibüsler,

Kamyonlar,

Çekiciler,

Tankerler,

Ticari amaçla kullanılan kamyonet ve panelvanlar

olmak üzere yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçların kış lastiği kullanması gerekiyor.

Zorunluluk kapsamındaki araçlarda lastiklerin mevzuatta belirtilen özellikleri taşıması şartı aranıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingillerindeki tüm lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİLLERE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında hususi otomobillere kış lastiği zorunluluğu gelip gelmediği yer alıyor.

Mevcut düzenlemeye göre Türkiye genelinde özel (hususi) otomobiller için genel bir kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla yalnızca özel kullanım amacıyla tescil edilmiş otomobiller, ülke genelindeki ticari araçlara yönelik zorunluluk kapsamında değerlendirilmiyor.

Ancak bu durum, özel araç sahiplerinin kış lastiği kullanmasına gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastiği kullanılması, yol tutuşu ve sürüş güvenliği açısından önem taşıyor.

Ayrıca valiliklerin kendi bölgelerinde alabileceği ilave tedbirlerin ve duyuruların da takip edilmesi gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde aracına uygun lastik taktırmayanların karşılaşacağı yaptırım da belli oldu.

2026 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde yapılan değişiklikle, kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler, yetkili kamu kurumlarının görevlileri tarafından gerçekleştiriliyor. Kış lastiği bulunmadığı tespit edilen araçların, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim yerine kadar gitmelerine izin verilebiliyor.

Bu nedenle zorunluluk kapsamındaki araç sahipleri ve işletmelerin, cezai yaptırımla karşılaşmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamak için lastik değişimlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla özel kauçuk bileşimi ve sırt desenleriyle üretiliyor. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu yollarda aracın yol tutuşuna katkı sağlayarak kayma ve savrulma riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastiği kullanımını öneriyor. Mevsime uygun lastik kullanımı, yalnızca yasal yükümlülükler açısından değil, sürücülerin ve trafikteki diğer kişilerin güvenliği bakımından da önem taşıyor.