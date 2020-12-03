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Ekonomi Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Ekonomi

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Belirlenen tarihlerde zorunlu kış lastiği takmayan araçlara para cezası verilmektedir. Peki, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:27:00 -
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi 1 Aralık tarihinde başlıyor. Kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar denetim amacıyla durdurulmaktadır. Söz konusu araçlar arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrollerden geçirilir. Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların haricinde kalan taşıtlara da kış lastiği takma uygulaması getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirmeye alınacak.

Kış lastiği takmamanın cezası kaç lira?

Kış lastiği takma kuralına uymayan araç sahipleri para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu ceza, 2018 yılında 715 liraydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranının ardından 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 885 liraya çıkarıldı. Cezanın 2020 yılında artıp artmayacağı henüz belli değil.

 

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