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Kadın - Aile Kış çorbası nasıl yapılır? | Kış çorbası tarifi
Kadın - Aile

Kış çorbası nasıl yapılır? | Kış çorbası tarifi

Kolay kış çorbası tarifi | Hem leziz hem de şifa kaynağı bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka kış çorbasını denemelisiniz. Peki, kış çorbası nasıl yapılır? | Tam ölçülü kış çorbası | Kış çorbası malzemeleri

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:26:00 -
Kış çorbası nasıl yapılır? | Kış çorbası tarifi

Kış aylarında içiniz ısıtacak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre.

Kış çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 su bardağı haşlanmış buğday
  • 1,5 litre su
  • 1 adet yumurta
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet soğan
  • 1 demet ıspanak
  • 5 diş sarımsak

Kış çorbası nasıl yapılır?

Kış aylarında içinizi ısıtacak bu çorba ailenizin damaklarını da şenlendirecek.

Haşlanmış buğday ve nohudu bir tencereye alın.

Tencereye 1,5 litre su ekleyip kaynamaya bırakın.

Bir kasede un, yoğurt ve yumurtayı çırpın.

Kaynayan sudan bir iki kepçe kadar alıp yoğurtul karışıma ekleyin.

Karışım ısınınca yavaş yavaş tencereye dökün.

Tencereye tuz ilave edin.

Soğanları yemeklik doğrayın.

Bir tavada az yağda soğanları kavurun.

Ardından tavaya ıspanağı alın.

Ispanak yumuşayınca sarımsak ve tuz ilave edip birkaç dakika sonra ocağın altını kapatın.

Pişen ıspanaklı karışımı çorbanın içerisine döküp karıştırın.

Çorbanızı kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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