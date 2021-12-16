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Kadın - Aile Kış çorbası nasıl yapılır? Ezogelin kış çorbası tarifi
Kadın - Aile

Kış çorbası nasıl yapılır? Ezogelin kış çorbası tarifi

Kış mevsimi boyunca antibiyotik niyetine içilecek çorba tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:15:00 - 2021-12-16 10:23:22
Kış çorbası nasıl yapılır? Ezogelin kış çorbası tarifi

Kış aylarında içinizi ısıtacak, hem lezzetli, hem de sağlıklı nefis kış çorba tarifi.

Kış çorbası gerekli malzemeler

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 tatlı kaşığı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı bulgur
  • 2 çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 2 diş sarımsak
  • 1 orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 litreye yakın sıcak su
  • Tuz

Ezogelin çorbası yapılışı 

Ezogelin çorbası yapmak için düdüklü tencerede önce rendelemiş olduğumuz soğanı ve ezmiş olduğumuz sarımsağı tereyağında kavuruyoruz. Soğanlar diriliğini kaybetsin yeterli yakmadan orta ateşte kavuralım. Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave edip. Kavurmaya devam edelim. Bir iki karıştırdıktan sonra yıkadığımız mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ilave ederek karıştıralım. Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine boşaltalım. Düdüklünün kapağını ve düdüğünü kapattıktan sonra 10 dakika pişiriyoruz. Normal tencerede yaparsanız yaklaşık 30-40 dakika sürer.

Ezogelin çorbası kaç kalori?

1 kase ezogelin çorbası kaç kalori: 91 kalori. 1 kepçe ezogelin çorbası: 68 kalori. 100 gram kasede ezogelin çorbası: 45 kalori. Büyük boy kase ezogelin çorbası: 136 kalori.

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