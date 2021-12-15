Kış çorbası nasıl yapılır? Buğdaylı kış çorbası gerekli malzemeler
Buğdaylı çorba tam ölçülü | Kış mevsimiyle birlikte sıcacık çorba tarifleri araştırılmaya başlandı. Leziz buğdaylı kış çorbası yapmak isteyenler ‘Kış çorbası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, buğdaylı çorba nasıl yapılır? Nohutlu buğday çorbası
Kış aylarında çorbalar sofraların olmazsa olmazlarındandır. Damakları şenlendiren bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, şifa deposu kış çorbası tarifi…
Buğdaylı kış çorbası gerekli malzemeler
Malzemeler:
- 1 su bardağı buğday
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 adet yumurta
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet soğan
- 1 demet ıspanak
- 5 diş sarımsak
- 1,5 litre su
Kış çorbası nasıl yapılır?
Kış aylarında içinizi ısıtacak olan bir çorba tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre…
Öncelikle buğday ve nohudu haşlayın.
Haşlanmış buğday ve nohudu bir tencereye alın.
Tencereye 1,5 litre su ekleyin ve ocağın altını açın.
Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.
Tencereden bir, iki kepçe su alıp yoğurtlu karışıma ekleyin.
Karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin.
Çorbaya tuz ilave edin.
Soğanı ince ince doğrayın.
Bir tencerede soğanı az yağda kavurun.
Tencereye ıspanağı ilave edin. Bir miktar tuz ilave edip sotelemeye devam edin.
Ispanak yumuşayınca sarımsağı ilave edin.
Çorbanın altını kapatın.
Çorbayı servis kaselerine alın. Her kaseye birer yemek kaşığı ıspanaklı karışımdan koyun.
Afiyet olsun.