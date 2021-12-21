Kış çayı nasıl demlenir? Faydaları nelerdir

Balgam söktürücü özelliğe sahip olan kış çayı akciğerlerdeki balgamı sökerek öksürüğü önler ve burun akıntısına faydalıdır. İşte size şifa dağıtan kış çayı tarifi

Kış çayı tarifi

Malzemeleri

2 yemek kaşığıkuşburnu

2-3 yemek kaşığı ıhlamur

1 yemek kaşığı adaçayı

3 adet okaliptüs yaprağı

1 adet kabuk tarçın

4-5 adet karanfil

Yarım elmanın kabuğu

5-6 adet papatya

2 adet zencefil

1 yemek kaşığı hibisküs

Yapılışı

Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Bu arada bir demlikte su kaynatılır. Bir bardak su için 1 tatlı kaşığı ölçüsüyle karışım yapılmış malzemelerden sıcak suyun üzerine konur. 5 dakika kadar malzemeler sıcak suda demlenir. Daha sonra süzülerek fincana dökülür. İçine bir çay kaşığı bal ve çeyrek limonun suyu eklenerek içilir.

Kış çayı faydaları