Kış aylarının en sağlıklı içecekleri

Kışın ise daha sağlıklı ve zinde kalabilmek için vitamin deposu içecekler tercihimiz oluyor. Kış Çayı: Kış mevsiminin adı üstünde en bilindik meyve çayı olan kış çayı, bağışıklık sistemini güçlendiren bir şifa deposu. Birden çok çeşidi bulunan kış çayının, vücuda iyi gelen bir o kadar da etkisi var. İçinde bulunan çeşitli meyve, bitki ve baharatlar, vücudu grip, nezle gibi salgınlardan koruyor. Bir diğer bilinen önemli özelliği ise hazımsızlığa, mide ve karın ağrılarına iyi geliyor olması.

Ekinezya çayı

Ekinezya çayı, soğuk algınlığı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan en popüler bitki çaylarından biridir.

Oldukça kolay bir hazırlanış sürecine sahip olan bu bitki çayını demlemek için 4 tatlı kaşığı ekinezya ve 1 litre kaynar su yeterli oluyor. Kaynar suyun içine ekleyeceğiniz ekinezyaları yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Altın süt

Derin bir cezvenin ya da minik bir sos tenceresinin içerisine sütü aktarın. 1 su bardağı süte 1,5 çay kaşığı kadar toz zerdeçal ilave edin. İçine zerdaçalı ilave ettikten sonra karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kök zerdeçal ekleyecekseniz çok minik bir parçayı rendeleyerek ilave edin.

Zencefil Çayı

Uzak doğu mutfağından dünyaya uzanan, hoş kokusu ve mutfaktaki çeşitli kullanımlarıyla bilinen zencefil, çay halinde de eşsiz bir lezzet sunuyor. Kış aylarının popüler içeceği haline gelen zencefil çayı, E ve B6 vitamini içerir ayrıca kalsiyum ve fosfor açısından da oldukça zengindir. Zencefil çayı metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur, ağrıları hafifletir ve birçok mide problemine iyi gelir. Kronik rahatsızlığı olan ve safra ile ilgili problemleri olan kişilerin zencefil çayını dikkatli tüketmeleri gerekir.

Sıcak çikolata

Kış aylarının en sevilen içeceklerinden biri sıcak çikolatadır. Kakao antioksidan kapasitesi yüksek besinlerden biridir ve bitter çikolata da magnezyum içeriğiyle stresin azalmasına yardımcı olur

1 bardak süt

2 kare bitter çikolata

1 yemek kaşığı kakao

Sütün içine kakao karıştırılır ve ısıtılır. Süt ve kakao karışımı ısındıktan sonra içine 2 kare bitter çikolata eklenerek eritilir. Dilerseniz üzerine servis etmeden önce, çok az daha bitter çikolata rendeleyebilirsiniz.