Kış aylarını yazlıklarında geçirmek isteyenlere Koçtaş’tan öneriler

İSTANBUL (AA) - Koçtaş uzmanları kış aylarını da yazlıklarında geçirmek isteyenler için izolasyondan ısıtıcılara kadar pek çok tavsiyede bulundu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste buluşturan Koçtaş, 4 mevsimi yazlık evlerinde geçirmek isteyenlere yüzlerce ürün seçeneğini ve çözüm önerilerini bir arada sunuyor.

Kış aylarını da yazlık konutlarında geçirmek isteyenler ısınmak için doğal gazın yanı sıra klima ya da elektrikli ısıtıcılar gibi alternatiflerden de yaralanabiliyor. Yazlık evlerde hâlihazırda kullanılan kombi ve klimaların bakımlarını yaptırmak büyük önem taşıyor. Kombi, radyatör ve klima bakımı sayesinde daha az enerji harcayarak ısınmak mümkün oluyor.

Koçtaş uzmanları, ısınma ihtiyacını tasarruflu bir şekilde karşılamak ve bütçelerini zorlamadan kış aylarını yazlıklarında geçirmek isteyenlere öncelikli olarak ısı izolasyonu yaptırmalarını tavsiye ediyor.



Dış cephe duvar yalıtımı, yağmur, kar gibi dış etkenlerin büyük oranda konuta ulaşmasını engelleyerek demirlerin paslanmasının ve duvarlarda rutubet, küf, siyah leke ya da mantar oluşumunun önüne geçiyor. Ayrıca pencere, kapı aralarından ve altlarından soğuk havanın içeri girmesini engellemek için özel bantlardan da yararlanılabiliyor.

Her ne kadar dekoratif yönleriyle öne çıksa da halı ve perdeler de ısıyı koruma konusunda büyük önem taşıyor. Koçtaş uzmanları genellikle ince kilimlerin ve perdelerin tercih edildiği yazlık konutlarda kış aylarına uygun kalınlıkta perde ve halı kullanılmasını öneriyor. Yazlık evleri, kış aylarına hazırlarken kapanmayan mutfak dolabının kapağı veya damlatan musluk gibi küçük tadilat işleri de tamamlanabilir.



