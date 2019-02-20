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Kış aylarında yaşlılarda kemik kırıkları tehlikesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Kış aylarında yaşlılarda kemik kırıkları tehlikesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güvenir Okçu, kış aylarında düşme sonucu yaşlılarda oluşan kemik kırıklarının arttığına dikkati çekti.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güvenir Okçu, kış aylarında artış gösteren kemik kırıklarına ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Okçu, kış aylarında düşme riskinin daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Sokaklar, yağmur, kar, buz nedeniyle kayganlaşıyor ve bu yüzden de yürümek güçleşiyor. Kar ve buzun olduğu zamanlarda zorunlu olmadıkça yaşlı grubun dışarı çıkmamasını istiyoruz. Ama bir zorunluluk var ise kullandıkları ayakkabıya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kaymaz tabanlı ayakkabılar var. Bunlardan bir tane edinilebilir. Ya da denge sağlamak için mutlaka ellerine bir baston alabilirler. Kendisine destek olabilecek ya da kendisinden biraz daha genç bir yakını ile dışarı çıkmalarında fayda var. Kış aylarında yaşlılarda kırıkları daha çok görüyoruz. Yaz aylarında ise insanlar evlerinden çıkıp dışarıda daha fazla vakit geçirdikleri için daha çok trafikte oldukları için yaz aylarında biz daha çok gençlerin kırıklarını görüyoruz” dedi.


Prof. Dr. Okçu, evde bulunan bazı eşyaların da tehlike oluşturduğunu ve ev içindeki risk faktörlerinin uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, "Kaymaya çok elverişli, seccade tipi halılar, yolluklar, paspaslar kapı eşikleri bunlar çok rahat insanların takılabileceği engeller. Yaşlılıkta hepimizde olacağı gibi kas gücümüz azaldığı ve denge, görme problemlerimiz arttığı için bu tip eşiklere ve bu tip paspaslara, halılara çok rahat bir şekilde takılıp, düşebiliyoruz. Bir kere bunları ev içindeki ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Dengemizi daha kolay sağlamak için bir takım önemler alabiliriz. Örneğin banyo ya da tuvaletin duvarlarına el ile tutup kolaylıkla oturup kalkmayı kolaylaştıracak aparatlar takılabilir. Onun dışında koridora aynen merdiven tırabzanı gibi alüminyumdan bir yürüme desteği monta edilebilir. Bu özellikle geceleri lavabo ihtiyacı olan insanlar için çok büyük bir kolaylık olur ve böylece banyo ya da tuvalete kadar sağlam bir şekilde gidebilir ve geri dönebilirsiniz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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