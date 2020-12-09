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Kadın - Aile Kış aylarında D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Kadın - Aile

Kış aylarında D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

D Vitamini eksikliği pek çok insanın ortak sorunu. Yaz aylarında güneşten faydalanıp D vitamini gereksinimimizi karşılıyoruz. Peki, kış aylarında D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:01:00 -
Kış aylarında D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan D vitamini, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. D vitamini eksikliği en sık yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta genel ağrı, kemik ağrıları, eklemlerde ağrı gibi belirtilerle fark edilir.

D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini güneş ışınları sayesinde doğal olarak sentezlenir. Ancak güneşsiz kış günlerinde ve yetersiz beslenmenin de etkisiyle D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu nedenle besinler ve ilaçlarla takviye alınır. D vitamini eksikliği birçok hastalığı tetiklemekte ve vücuttaki tüm sistemleri etkilemektedir.

Kış aylarında D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Vücudumuz için gerekli olan D vitamininin yüzde 95’i güneşten karşılanmakta geri kalan kısmı ise besinlerle tamamlanmaktadır. Güneşin az bulunduğu aylarda beslenme programına D vitamini içeren yiyecekler eklemek gerekmektedir. D vitamini açısından zengin olan besinler şu şekilde sıralanabilir;

*Yumurta,
*Süt ve süt ürünleri,
*Tahıllar,
*Maydanoz,
*Isırgan otu,
*Portakal suyu,
*Somon,
*Uskumru
*Balıkyağı.

D vitamini eksikliğinin tedavisi

D vitamini eksikliği belirtileri olan kişilerin kan tahlili ve gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekmektedir. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmek oldukça önemlidir. Tedavi enjeksiyon veya damla şeklinde uygulanmaktadır. Eksikliğin ne kadar olduğuna, yaşa ve kişinin durumuna göre tedavinin dozu ve seçeneği doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

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