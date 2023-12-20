Kış aylarında C vitamini tüketimine dikkat edilmesi gerekir

Bağışıklığın güçlendirilmesi için kış aylarında tüketilmesi gereken sebze ve meyveler hakkında bilgi veren Diyetisyen Semira Avcı, özellikle brokoli, ıspanak, karnabahar, lahana, pırasa gibi sebzelerin bağışıklığı koruyan çok faydalı yiyecekler olduğunu söyledi.

Kış aylarında özellikle bağışıklığı güçlendirmek için tüketilmesi gereken sebze ve meyvelerle ilgili İLKHA muhabirine konuşan Diyetisyen Semira Avcı, gerektiği kadar tüketildiğinde kış sebzelerinin bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi.

Avcı, ayrıca güneş ışınlarından da yeterince faydalanmamız gerektiğini ifade etti.

"Sebze ve meyve tercihinde mevsimsel uygunluk olmalıdır"

Kış aylarında tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veren Avcı, "Kış aylarında tüketilecek meyve ve sebzelerin faydalarından bahsedecek olursak; büyüme ve gelişmeye katkı sağlarlar, hücre yenilenmesine ve doku onarımına katkı sağlarlar. Meyve ve sebzelerin içerisindeki yüksek lif sayesinde bağırsak hareketlerinin düzgün çalışmasında aktif rol oynarlar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir ve tokluk hissinin sağlanmasında aktif rol oynar; aynı zamanda vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Sebze ve meyve tercihinde ilk dikkat edilmesi gereken durum mevsimine uygunluk olmalıdır. Mevsimine uygun olmayan meyve ve sebzeleri tercih ettiğinizde aklınıza ilk gelen zirai ilaçlar ve hormonlama işlemi olmalıdır. Mevsiminde tükettiğimiz besinler bizim ihtiyacımız doğrultusunda yetişmektedir. Diğer bir önemli nokta da havalar soğudu ve soğumaya devam ediyor insanlar bu dönemlere gelindiği için endişeli olabiliyorlar. Cilt sağlığı için de meyve ve sebze tüketimine ekstra dikkat edilmesi gerekiyor çünkü meyve ve sebzeler sağlıklı bir cilt için gerekli olan 3 temel ürünü barındırıyor. Gerekli olan bu üç temel ise mineraller, su ve antioksidanlar oluyor." şeklinde konuştu.

"C vitamini vücudu zararlı maddelerden korur"

Doktor kontrolü dışında tüketilen besinlerin zararlarına dikkat çeken Avcı, "Kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler ve meyveler ıspanak, havuç, portakal, mandalina, greyfurt, elma, muz, nar, pazı ve pancar gibi kış meyve ve sebzeleri olmaktadır. Bu dönemde grip ve soğuk algınlığından korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. İlk olarak sebze ve meyve tüketimini arttırmamız gerekir. İkinci olarak da vücudu zararlı maddelere karşı koruyan C vitamini tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında insanların yaptığı çok büyük bir hata var bu da doktor kontrolü dışında bilinçsizce tüketilen vitamin ve mineral tabletleri baş ağrısı, kansızlık ve mide bulantısı gibi istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. D vitamininin en iyi kaynağı güneş ışınlarıdır ve kış mevsimlerinde de güneş ışınlarından diğer mevsimlere göre daha az faydalanabiliyoruz. Bu yüzden D vitamini ihtiyacımızı kapatabilmek için D vitamini ile zenginleştirilmiş az yağlı sütleri tercih edebiliriz." dedi.

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"Kış mevsiminde özellikle su tüketimi unutulabiliyor"

Kış aylarında su tüketiminin unutulduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten Avcı, "Probiyotiklerin bağırsak sağlığını koruyucu etkileri bulunmaktadır. Bağırsaktaki zararlı maddeleri azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi de bulunmaktadır. Bu dönemde de probiyotik tüketimine dikkat etmemiz gerekir. Probiyotiklere kefir ve yoğurdu örnek verebiliriz. Yeşil çay ateşin ve polifenol içerdiği için grip virüsünün yayılmasını engelleyici potansiyel etkisi bulunmaktadır. Bu dönemde belli miktarda yeşil çay tüketimi de sağlanmalıdır. Kış mevsiminde özellikle su tüketimi unutulabiliyor. Havalar soğuduğu için biz fark etmesek de hissetmesek de vücutta bir sıvı kaybı yaşanıyor. İnsanların günlük ortalama bir sayı vermek gerekirse 8. 10 bardak su içmesi gerekiyor. Kış mevsiminde de bunları meyve ve sebzelerle renklendirerek ve sürekli göz önünde bulundurarak içebilirler." diye konuştu. (İLKHA)