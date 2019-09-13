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Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” adlı Proje kapsamında Kırşehir’den Adıyaman’a gelen 40 öğrenci Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

13 Eylül 2019 Cuma 18:06
Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” adlı Proje kapsamında Kırşehir’den Adıyaman’a gelen 40 öğrenci Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret etti.


İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik duygularının geliştirilmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında 40 öğrenci Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve refakatçi öğretmenler eşliğinde Rektör Turgut’u makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.


Rektör Turgut ile bir süre sohbet eden öğrenciler, Adıyaman Üniversite ve Adıyaman hakkında bilgi edindi.


Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Turgut, “Kırşehir’den Adıyaman’a gelen sevgili kardeşlerimizi Adıyaman Üniversitesinde ağırlamak bizleri çok mutlu etti. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çok seviyoruz. Bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Daha sonra gençlerin sordukları soruları cevaplayan, mesleki ve hayat tecrübelerini gençlerle paylaşan Rektör Turgut, onlara önemli nasihatlerde de bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:06
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