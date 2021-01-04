Kırşehir'deki cinayetle ilgili yeni gelişme
Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 gencin dağlık arazide ölü bulunması sonrası şüpheli 8 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bayramözü köyünde kayıp genç ve kız arkadaşı tabancayla öldürüldükten sonra Dağbaşı mevkiinde gömülmüş olarak bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturmada yakalanan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Aralarında öldürülen kızın annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları da bulunan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay
Dün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.
Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.