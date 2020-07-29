  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:42:53 -
Kırşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine diğer illerden uyuşturucu getirilerek satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde takibe aldıkları O.C'yi Ahi Evran Mahallesi'nde bir parkta yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler, Kervansaray Mahallesi'nde uzun süredir takip ettikleri A.A'nın ikametine operasyon düzenledi. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 378 gram metamfetamin bulundu.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. ve O.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı