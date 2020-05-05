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Aktüel

Kırşehir'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:17:32 -
Kırşehir'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ile Akçakent ilçelerinde, şiddetli sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Çiçekdağı'na bağlı İbikli, Hacı Hasanlı, Hacı Ahmetli köyleri ile Akçakent ilçesine bağlı bazı köylerde arpa ve buğday ekili araziler, sağanak ve dolu nedeniyle zarar gördü.

Dolu nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki arpa ve buğday ekili arazilerdeki zararı tespit etmek için çalışma başlattı.


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