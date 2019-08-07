Kırşehir’de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı Kırşehir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırşehir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırşehir’den Kırıkkale istikametine giden R. U., idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile H.U,(7), Z.U., (5), A.U.,ve S.U., ile B.A ve Y.A. yaralandı. Yaralılar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.