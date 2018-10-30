Kırşehir'de korkunç trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mucur'dan Kırşehir'e seyreden Hasan Koca idaresindeki 40 AT 491 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri karayolu İnaç köyü yakınlarında, Ramazan Demir'in kullandığı 06 KSF 02 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 40 AT 491 plakalı araç, karşı şeride devrildi. Abdullah Ertuğrul yönetimindeki 06 HB 4608 otomobil de devrilen araçtan kopan parçalara çarparak kontrolden çıktı. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Hasan Koca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.