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Aktüel Kırşehir'de Kızılırmak'a giren genç kayboldu
Aktüel

Kırşehir'de Kızılırmak'a giren genç kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:39:19 -
Kırşehir'de Kızılırmak'a giren genç kayboldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezine bağlı Değirmenkaşı köyüne patates toplamak için gelen mevsimlik işçilerden Mehmet Çiçek (19), Kızılırmak'a girdi.

Çiçek, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Çiçek'i bulmak için Aksaray ve Ankara'dan dalgıç ekipler çağrıldı.


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