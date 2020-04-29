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Aktüel

Kırşehir'de iftar sonrası "Kovid-19" denetimi

2020-04-29 23:27:51 -
Kırşehir'de iftar sonrası "Kovid-19" denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ve zabıta ekipleri, iftar sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, zabıta ekiplerinin desteğiyle kentin işlek caddelerinde maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkmaları yasaklanan kişilerle ilgili kontrol gerçekleştirdi.

İftar sonrasında Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde bariyer uygulaması gerçekleştiren ekipler, tedbirlere ve yasaklara uymayanlara yasal işlem yaptı.

Polis ekipleri sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili uyarılar yaparken zabıta ekipleri farklı noktalarda ateş ölçümü gerçekleştirdi.

Bekçilerin de katıldığı uygulamada, trafik ekipleri toplu taşıma araçları ve özel araç içerisinde koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı.

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