Kırşehir'de hayvan pazarında arife günü yoğunluğu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre kapalı olan canlı hayvan pazarının bir aydır açık olduğunu, dün ve bugün ciddi yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Açık alan olarak Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birinin Kırşehir'de olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:



"Canlı hayvan pazarımıza son 5-6 gün içerisinde 15 bin civarında büyükbaş, yaklaşık 30 bin de küçükbaş hayvan giriş çıkışı yapıldı. Bunun da yüzde 80’i satılmış durumda. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında daha düşük. Vatandaşlar bu durumdan karlı çıkıyorlar, memnunlar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız çok az kaldı. Hayvan pazarımız bayramda da açık."

Pazarda küçükbaş hayvan satan Habip Çelik de "Koronavirüs tedbirlerine uymaya çalışıyoruz. Pazarlıklarımızı elimizden geldiğince sopayla yapıyoruz." dedi.

Büyükbaş hayvan satan Fatih Erdoğan da fiyatların önceki yıllara göre uygun olduğunu ifade etti.