Kırşehir'de bir köy karantinaya alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Asmakardam köyünü ziyaret eden bir kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mucur İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 70 haneli köyde karantina uygulamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu vurgulandı.

Öte yandan, ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki köyde kurulun aldığı karar anonslarla duyurulurken, güvenlik ve sağlık tedbiri alındı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde dün de 6 katlı ve 24 daireli bir bina karantinaya alınmıştı.