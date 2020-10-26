  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de ambulans şoförlerine ileri sürüş tekniği eğitimi verildi
Aktüel

Kırşehir'de ambulans şoförlerine ileri sürüş tekniği eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:24:05 -
Kırşehir'de ambulans şoförlerine ileri sürüş tekniği eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bilinçli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla ambulans şoförlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimine (ASTE) 12 şoför katıldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde Akpınar ilçesinde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen eğitimde şoförler, manevra yapma, ani duruş ve kalkışlarda hareket etme teknikleriyle ilgili tecrübelerini geliştirdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut, düzenlenen eğitimle sağlık hizmeti verirken ambulans şoförlerinin deneyimlerini artırmalarının hedeflendiğini belirtti.

Ambulansların sürekli trafikte olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bizim asli işimiz sağlık hizmeti üretmek. Sağlık hizmeti üretirken ambulanslarımız sürekli trafikte. Arkadaşlarımızın ambulans kullanırken ileri sürüş tekniklerine sahip olması gerekiyor. Bu amaçla ambulans kullanan arkadaşlarımıza eğitim verilerek sertifikaları takdim edildi. Daha önce eğitim alanların tekrardan değerlendirilmesi yapılıyor. Hızlı kullanımda önlerine çıkan engelde nasıl manevra yapacaklar, bunlar tekrarlanıyor. Yeni olan arkadaşlarımıza bunların hepsi ayrıntılı olarak öğretiliyor. Eğitimin verilmesini sağlayan başhekimliğimize ve katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın
Ekonomi

85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Kış ayının yaklaşması ve yapılan zamlarla elektrik faturasındaki kabarmayı minimuma indirmek mümkün. Elektrik faturanız yüksek geliyorsa ted..
Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!
Gündem

Davutoğlu medyası, yalakalıkta Cumhuriyet'i bile geçti!

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na güzelleme yaptı. ..
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay