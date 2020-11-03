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Aktüel Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:34:09 -
Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Karıncalı köyüne baskın düzenleyen ekipler, F.M. ve Ö.M'nin ikametlerindeki aramada, cam şişelerde 112 litre rakı, 42 litre viski ve 234 litre şarap ele geçirdi.

Aramada sahte içki imalatında kullanılan 2 düzenek ve 5 kilogram anason bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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