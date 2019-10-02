Kırşehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Kırşehir'de yurda kaçak yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.02 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mucur ilçesi girişinde, camları siyah filmle kaplanmış bir minibüsü takibe aldı.
Ekipler, Kahramanmaraş'tan Bolu'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen V.T. yönetimindeki minibüsü, İnanç köyü yakınlarında durdurdu.
Araçta biri Pakistan, 25'i Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
İran sınırından Türkiye'ye izinsiz giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Aracın sürücüsü V.T. ise gözaltına alındı.
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