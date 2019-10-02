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Kırşehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir'de yurda kaçak yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
Kırşehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mucur ilçesi girişinde, camları siyah filmle kaplanmış bir minibüsü takibe aldı.

Ekipler, Kahramanmaraş'tan Bolu'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen V.T. yönetimindeki minibüsü, İnanç köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta biri Pakistan, 25'i Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

İran sınırından Türkiye'ye izinsiz giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Aracın sürücüsü V.T. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
  1. Kırşehir
  2. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler
  3. Mucur ilçesi
  4. İnanç köyü
  5. Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  6. Afganistan uyruklu göçmenler
  7. Kahramanmaraş
  8. Bolu
  9. Pakistan

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