KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 09.09.2019 tarihinde 9 çift dünyaevine girdi.

Kırşehir Belediyesi nikah dairesine bugün evlenmek için müracaat eden Fırat Özdemir ve Firdevs Han çiftinin nikahını Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu kıydı. Çiftin özel bir gün için evlilik tarihleri aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, “09.09.2019 genç çiftlerin tercih etmesi özel bir gün olmasından kaynaklı Ocak ayından itibaren 832. nikahımızı kıydık. Bu tarihli nikah sayımızı da 9’a tamamlayacağız. Toplamda ise nikah sayımız 934 olacak. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Allah, bir yastıkta kocamalarını sağlasın ”dedi.

Nikah merasimi sonrası Belediye Başkanı Ekicioğlu, genç çiftin aile cüzdanını da damada verilmek üzere Firdevs Özdemir’e taktim etti.