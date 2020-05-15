Kırşehir Sağlık Müdürlüğü ’psikososyal destek hattı’ 346 kişiye destek sundu

Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçevede Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünce kaygı ve stresi en aza indirebilmek amacıyla kurulan ’psikososyal destek hattı’ 346 kişiye hizmet destek sundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ve karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi nedeniyle’ psikososyal destek hattının hizmet vereceği belirtildi. İl Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle;

"Psikososyal Destek Hattı, günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara, psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor. Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde gerek vatandaş gerekse sağlıkçıların normal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için psikososyal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulan hatlarda Çocuk Gelişimci, Psikolog ve Sosyal Çalışmacılar görüşme yapmaktadır. Vatandaş ve sağlık personeli için ayrı ayrı kurulan destek hatlarında bir ayda 346 kişiye hizmet verilmiştir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak uzmanlar; stres yönetimi sorularına cevap verdi."